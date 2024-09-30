Путин не будет участвовать в праздновании Дня воссоединения новых регионов

Участие президента России Владимира Путина в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что 30 сентября Путин примет участие в открытии ряда объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России.

30 сентября 2022 года Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

30 сентября 2024 года Путин поздравил россиян с днем воссоединения новых регионов. Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

В этом же поздравлении президент России заявил, что РФ сможет достичь всех намеченных целей, поскольку именно на ее стороне правда. Глава государства также выразил благодарность всем россиянам, включившимся в восстановление новых регионов РФ.

Ранее Путин заявил о мужестве строителей, восстанавливающих Донбасс.