Американский журналист стал получать угрозы после поездки в Донбасс

Тележурналисту из США Пирсону Шарпу после поездки в Донбасс стали угрожать
Shutterstock

Специализирующийся на расследованиях журналист американского телеканала One America Пирсон Шарп стал получать угрозы после своей поездки в Донбасс. Об этом Шарп сообщил на своей странице в социальной сети X.

Посетив Донбасс, Шарп опубликовал пост, в котором написал, что его жители борются за свою свободу, и их истории делают несостоятельной западную интерпретацию происходящего на Украине. В частности, донбассцы с гордостью называют себя русскими и благодарны России и ее президенту Владимиру Путину.

После этого журналисту стали поступать многочисленные и полные ненависти угрозы в соцсетях. Шарп назвал такое развитие событий предсказуемым.

Американский журналист посетил Донбасс в рамках очередного пресс-тура, организованного российским писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным.

25 августа стало известно, что всемирно известного американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». На сайте указано, что Аллена, в частности, обвиняют в публичной поддержке «российской агрессии».

Ранее канадский журналист рассказал о цензуре материалов о Донбассе в западных СМИ.

