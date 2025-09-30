Путин поздравил граждан России с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим. Поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе», — заявил глава государства.

В прошлом году Путин не принимал участия в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но поздравил россиян с этой датой. Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

Референдумы о вхождении четырех регионов в состав России прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По итогам обработки бюллетеней за присоединение к РФ высказалось от 87 до 99% участников голосования в разных регионах. 30 сентября 2022 года Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации после обращения глав этих территорий.

