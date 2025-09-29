На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Венгрии высказался о словах Трампа о территориях Украины

Орбан заявил Трампу, что Россия победила в конфликте на Украине
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Россия победила в конфликте на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя слова президента США Дональда Трампа о способности республики вернуть утраченные территории в эфире программы «Борцовский час», передает РИА Новости.

«Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход войны решен: русские победили. Этот вопрос закрыт», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что в настоящее время вопрос заключается в сроках заключения мирного соглашения, а также участия европейских стран в переговорах. По его словам, Украина сможет победить в конфликте только при прямом участии западных войск. Однако это перерастет в мировую войну, которую никто не хочет, подчеркнул премьер.

23 сентября Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. По его словам, республика способна вернуться к прежним границам, если европейские страны окажут соответствующую помощь.

Ранее Зеленский заявил, что обсудит территориальный вопрос только с Путиным.

