Писториус обвинил Путина в нежелании мира на Украине

Глава МО ФРГ Писториус: Путин не хочет прекращения огня и мира для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что пессимистично настроен в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова с Варшавского форума по безопасности приводит телеканал Sky News.

По его оценкам, дипломатические усилия на данный момент не привели к какому-либо результату, а ВС РФ усилили число ударов по Украине.

Он также утверждает, что президент России Владимир Путин якобы «не хочет прекращения огня и не хочет мира для Украины». В связи с этим, подчеркнул Писториус, Европе придется сосредоточиться на укреплении ВСУ.

Министр обороны напомнил, что Германия в настоящее время является крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву и обогнала по этому показателю Соединенные Штаты.

5 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства добавил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ. В то же время Дмитрий Песков отмечал, что Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом. Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для обеспечения интересов России.

Ранее Путин заявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной.