Желание президента Украины Владимира Зеленского вовлечь НАТО в конфликт на Украине потерпит неудачу. Об этом заявил главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий в эфире своего YouTube-канала.

«Какую цель она (Украина. — прим. ред.) достигнет? Каков будет эффект такой операции?» — заявил он.

По словам Лисицкого, нет понимания того, «захотят ли воевать страны НАТО». Главред отметил, что на этом «Украина и закончится».

Специалист добавил, что украинский лидер оказался в отрыве от реальности в вопросе того, что Украина может перейти в контратаку вместо того, чтобы быть разгромленной.

До этого украинский лидер заявил, что Вооруженные силы Украины якобы могут «устроить блэкаут» в Москве. Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по столице РФ в случае атак российских войск на объекты украинской энергетики.

28 сентября депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что психическое состояние Зеленского только ухудшается. Так украинский парламентарий прокомментировал слова президента Украины об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу.

Ранее МИД России заявили, что Украина хочет устроить бойню на европейском континенте.