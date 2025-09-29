Британский политик Гэллоуэй рассказал подробности задержания после визита в РФ

Политик Гэллоуэй заявил, что после визита в РФ его допрашивали 9 часов в Лондоне

Лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй заявил в подкасте на своем YouTube-канале, что после поездки в Россию его вместе с супругой задержали в аэропорту и допрашивали в течение девяти часов.

«Нас допрашивали. Меня — около четырех часов, Гаятри — около пяти часов. Потом нас отпустили без предъявления обвинений. Да и какое обвинение нам можно было предъявить? Какое отношение к терроризму могли иметь я и Гаятри? Нам определенно это не объяснили за в общей сложности девять часов допросов», — сказал Гэллоуэй.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не указали конкретных причин для проверки. В частности, одной из тем допроса стал маникюр его супруги, выполненный в цветах палестинского флага. Остальные вопросы, отметил политик, также не имели отношения к террористической деятельности.

Гэллоуэй выразил мнение, что истинной целью проверки было стремление правоохранительных органов получить доступ к личной переписке его семьи.

О задержании лидера Рабочей партии Великобритании и его жены в лондонском аэропорту Гатвик после возвращения из Москвы 27 сентября писала газета The Telegraph.

По данным издания, пара прилетела из России через Абу-Даби. Левого политика с супругой задержали на основании закона о борьбе с терроризмом. В Скотланд-Ярде сообщили, что вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

Ранее депутата парламента Британии не пустили в Гонконг после критики в адрес Китая.