Британского политика и его жену задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

Telegraph: британского политика Гэллоуэя задержали в Лондоне после поездки в Москву

В лондонском аэропорту Гатвик после возвращения из Москвы задержали лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его жену, пишет The Telegraph.

Газета уточняет, что пара прилетела из России через Абу-Даби. Левого политика с супругой задержали на основании закона о борьбе с терроризмом. В Скотланд-Ярде сообщили, что вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

Прошлой весной в аэропорту Кишинева после поездки в Москву задержали организатора «Бессмертного полка» Алексея Петровича. Спустя час его отпустили. Мужчина рассказал, что пограничники вели себя профессионально, они проверили его рюкзак и сумку, спросили о количестве денежных средств и позволили продолжить путь, не обнаружив ничего запрещенного. От них Алексей Петрович получил бумагу о дополнительном досмотре личного багажа.

Ранее депутата парламента Британии не пустили в Гонконг после критики в адрес Китая.