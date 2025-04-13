Депутата парламента Британии не пустили в Гонконг после критики в адрес Китая

Власти Гонконга отказали во въезде британскому депутату от партии «Либеральные демократы» Вере Хобхаус, пишет The Financial Times (FT).

По словам члена парламента Соединенного Королевства, ее остановила служба безопасности аэропорта Гонконга и после допроса без объяснения причин отправила обратно на родину.

«Я стала первым с 1997 года парламентарием, которого не пустили в Гонконг», — допустила Хобхаус.

В Межпарламентском альянсе по Китаю, куда входит парламентарий, связали произошедшее с критикой в адрес Китая по вопросам прав человека.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обратился к властям КНР с просьбой объяснить произошедшее. Он выразил обеспокоенность тем, что Хобхаус отказали во въезде, когда она совершала личную поездку. FT отмечает, что инцидент произошел на фоне стремления Лондона и Пекина укрепить двусторонние отношения.

В начале апреля Израиль задержал двух депутатов британского парламента. Кроме того, израильские власти отказали во въезде официальным лицам, которые находились в стране с визитом в составе британской делегации. Тогда Лэмми тоже выразил обеспокоенность произошедшим и подчеркнул, что Британия по-прежнему выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Ранее ученому отказали во въезде в США из-за критики Трампа в личной переписке.