В Кремле ответили, о каком плане для Украины говорил Лукашенко

Песков о мирном плане Путина для Украины: в Стамбуле был обмен документами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, какой план президента РФ Владимира Путина для Украины имел в виду белорусский президент Александр Лукашенко.

«Был обмен документами. В прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, чтобы обсуждать модальности», — сказал он, добавив, что в данный момент возникла пауза из-за нежелания украинской стороны продолжать диалог.

Третий раунд переговоров прошел в Стамбуле 23 июля.

На прошлой неделе Путин встретился в Кремле с Лукашенко, переговоры продлились более пяти часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине.

По итогам встречи белорусский лидер заявил, что у Москвы есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну.

Кроме того, Лукашенко сообщил о желании поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленского спросили о сроках нового раунда переговоров с Россией.