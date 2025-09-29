На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили, о каком плане для Украины говорил Лукашенко

Песков о мирном плане Путина для Украины: в Стамбуле был обмен документами
close
Владимир Вятки/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, какой план президента РФ Владимира Путина для Украины имел в виду белорусский президент Александр Лукашенко.

«Был обмен документами. В прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации были сформулированы предложения по созданию рабочих групп, чтобы обсуждать модальности», — сказал он, добавив, что в данный момент возникла пауза из-за нежелания украинской стороны продолжать диалог.

Третий раунд переговоров прошел в Стамбуле 23 июля.

На прошлой неделе Путин встретился в Кремле с Лукашенко, переговоры продлились более пяти часов. Одной из основных тем стал конфликт на Украине.

По итогам встречи белорусский лидер заявил, что у Москвы есть «очень хорошее» предложение, с которым Киеву стоит согласиться, чтобы не «потерять» страну.

Кроме того, Лукашенко сообщил о желании поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленского спросили о сроках нового раунда переговоров с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами