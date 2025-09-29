Помощник президента РФ ожидает кратного роста россиян со статусом «защитник Отечества»

В ближайшее время стоит ожидать кратного увеличения числа россиян со статусом «защитник Отечества». Об этом на заседании комиссии Госсовета по вопросам поддержки участников СВО заявил помощник президента России Алексей Дюмин, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в связи с этим надо быть готовыми минимизировать риски от нерешенных вопросов. Тем более, что президент России Владимир Путин держит под личным контролем вопросы поддержки ветеранов СВО, отметил Дюмин.

29 сентября сообщалось, что депутаты направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением предоставлять участникам СВО льготную ипотеку в зависимости от срока службы. К примеру, при прохождении военной службы по контракту сроком один год ввести процентную ставку в размере 4% годовых, а при службе по контракту сроком два года и более — 2% годовых.

21 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальной военной операции и поддержки ее участников со стороны государства остается приоритетным для Госдумы. По его словам, на данный момент принято 140 законов, связанных с поддержкой бойцов специальной военной операции.

Ранее в России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО.