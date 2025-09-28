На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

В Госдуме предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО
true
true
close
Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить снижать ставки по вкладам участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Обращение с соответствующим предложением он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка не могла быть снижена в одностороннем порядке», — сказал он.

Высокий процент по таким вкладам должен сохраняться вне зависимости от уровня ключевой ставки, отметил депутат.

До этого в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в отношении освобожденных от наказания по Уголовному кодексу (УК) РФ в рамках службы в российских войсках. В рамках инициативы предлагается внести изменения в статью 338 УК РФ «Дезертирство».

16 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста ужесточить наказание для дезертиров, которые ушли на СВО из мест заключения. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что поддерживает эту идею, и призвал расстреливать тех, кто самовольно оставляет место службы.

Ранее в Госдуме оценили возможность повышения призывного возраста после СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами