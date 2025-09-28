В России предложили запретить снижать ставки по вкладам участников СВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить снижать ставки по вкладам участников СВО. Об этом пишет РИА Новости.

Обращение с соответствующим предложением он направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

«Речь идет о том, чтобы в отношении данной категории вкладчиков действовал принцип: процентная ставка не могла быть снижена в одностороннем порядке», — сказал он.

Высокий процент по таким вкладам должен сохраняться вне зависимости от уровня ключевой ставки, отметил депутат.

До этого в Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство в отношении освобожденных от наказания по Уголовному кодексу (УК) РФ в рамках службы в российских войсках. В рамках инициативы предлагается внести изменения в статью 338 УК РФ «Дезертирство».

16 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минюста ужесточить наказание для дезертиров, которые ушли на СВО из мест заключения. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что поддерживает эту идею, и призвал расстреливать тех, кто самовольно оставляет место службы.

