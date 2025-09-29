Помощник президента России рассказал о проблемах в поддержке участников СВО

Дюмин: в поддержке героев СВО есть проблемы, для их решения нужны новые подходы

Проблемы в вопросах поддержки героев спецоперации сохраняются, но для их решения нужны новые подходы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин (на фото).

«Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить», — заявил он.

По словам помощника российского лидера, в стране необходимо задать единый подход к помощи героям СВО, чтобы реализовывать работу четко и понятно.

В ходе беседы с журналистами Дюмин отметил, что тема ближайшего заседания президиума госсовета будет посвящена вопросам поддержки участников спецоперации на Украине, поскольку этот вопрос президент России Владимир Путин держит под личным контролем.

До этого глава государства подчеркнул необходимость активного вовлечения ветеранов СВО в работу органов власти. Особое внимание он обратил на выпускников программы «Время героев» и аналогичных региональных инициатив.

Он отметил, что при формировании управленческих команд в регионах следует учитывать не только профессиональные навыки, но и человеческие качества кандидатов.

Ранее Путин заявил о значительном росте производства вооружений.