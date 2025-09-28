На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: решение Трампа посетить встречу генералов внесло коррективы в планы главы Пентагона

WP: Трамп решил посетить встречу ведущих генералов США в Куантико
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп решил посетить встречу ведущих американских генералов на базе в Куантико, что вносит коррективы в планы министра обороны Пита Хегсета. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что Пентагону было направлено уведомление о том, что Трамп посетит мероприятие, что «существенно изменит меры безопасности» во время встречи, запланированной на утро вторника, 30 сентября.

25 сентября Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу. По данным источников Washington Post, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе. Причины созыва пока официально не разглашаются. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что встреча в Вирджинии с сотнями американских генералов и адмиралов, которую созывает шеф Пентагона Пит Хегсет, будет посвящена воинскому духу.

Ранее глава Пентагона заявил, что Трамп вернул США к стратегии «мира через силу».

