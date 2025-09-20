На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пентагон запретил журналистам без согласования публиковать информацию от источников

WP: Пентагон запретил журналистам собирать информацию без разрешения
true
true
true
close
Alex Brandon/AP

Министерство войны Соединенных Штатов (Пентагон) запретило журналистам, работающим с ведомством, собирать информацию, в том числе от анонимных источников, и публиковать ее без разрешения. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документ, который разослали представителям СМИ.

«В 17-страничном документе говорится, что СМИ, которые хотят вести репортажи из Пентагона, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и запрещающие им получать или владеть несанкционированными материалами», — пишут журналисты.

При нарушении правил журналист будет лишаться допуска в Пентагон.

По словам министра войны США Пита Хегсета, новые правила нужны для обеспечения национальной безопасности.

15 сентября президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The New York Times, потребовав от издания $15 млрд за клевету. Иск отклонили, а судья возмутился тому, что Трамп использовал заявление в качестве «публичного форума для оскорблений и ругательств».

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами