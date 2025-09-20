Пентагон запретил журналистам без согласования публиковать информацию от источников

Министерство войны Соединенных Штатов (Пентагон) запретило журналистам, работающим с ведомством, собирать информацию, в том числе от анонимных источников, и публиковать ее без разрешения. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на документ, который разослали представителям СМИ.

«В 17-страничном документе говорится, что СМИ, которые хотят вести репортажи из Пентагона, должны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и запрещающие им получать или владеть несанкционированными материалами», — пишут журналисты.

При нарушении правил журналист будет лишаться допуска в Пентагон.

По словам министра войны США Пита Хегсета, новые правила нужны для обеспечения национальной безопасности.

15 сентября президент США Дональд Трамп подал в суд на газету The New York Times, потребовав от издания $15 млрд за клевету. Иск отклонили, а судья возмутился тому, что Трамп использовал заявление в качестве «публичного форума для оскорблений и ругательств».

Ранее глава Пентагона вызвал смех, оговорившись во время выступления в Белом доме.