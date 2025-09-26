Раскрыта причина созванного шефом Пентагона совещания с сотнями генералов

Встреча в Вирджинии с сотнями американских генералов и адмиралов, которую созывает шеф Пентагона Пит Хегсет, будет посвящена воинскому духу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Министр обороны США намерен рассказать детали реорганизации министерства обороны в министерство войны, а также обозначить новые стандарты для военнослужащих.

«Встреча будет напоминать «подбадривающее собрание», на котором Хегсет подчеркнет важность «воинского духа» и представит новое видение вооруженных сил США», — говорится в материале.

Ожидается, что шеф Пентагона обсудит новые стандарты боеготовности, физической подготовки и внешнего вида, которым офицеры должны будут следовать и обеспечивать их соблюдение.

25 сентября Пит Хегсет созвал сотни генералов и адмиралов на экстренную встречу. По данным источников Washington Post, речь идет об офицерах, каждый из которых «командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих». Все они должны лично прибыть на базу в Вирджинии на следующей неделе. Причины созыва пока официально не разглашаются. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Пентагона заявил, что Трамп вернул США к стратегии «мира через силу».