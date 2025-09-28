В Китае раскрыли детали напряженного диалога Лаврова с Рубио по Украине

Sohu: Лавров и Рубио в Нью-Йорке вступили в напряженный диалог по Украине

В Нью-Йорке между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио состоялся напряженный диалог по вопросу урегулирования на Украине. Об этом пишет китайский портал Sohu.

По данным издания, встреча лидеров проходила в закрытом формате и длилась около часа.

«Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров «явно столкнулись» во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — говорится в публикации.

По данным журналистов, представители стран переговаривались по вопросу урегулирования на Украине, однако другие подробности беседы неизвестны.

До этого представитель российского МИД продемонстрировал жест «класс», проходя мимо журналистов после встречи с американским представителем.

Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке 24 сентября. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В МИД России по итогам встречи сообщили, что Лавров и Рубио в ходе переговоров обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске. Отмечается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

Ранее Лавров объяснил, почему США хотят убрать Украину c повестки дня.