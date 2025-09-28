СМИ сообщили о подготовке Зеленского к «мега-сделке» с США

Politico: Зеленский готовится к мега-сделке по покупке оружия у США

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к «мега-сделке» по покупке оружия у США. Об этом пишет Politico.

В публикации говорится, что Зеленский предоставил американскому коллеге Дональду Трампу подробную спецификацию своих военных потребностей, включая запросы на оружие большой дальности действия.

«Мы обсудили и согласовали основные моменты с президентом. Теперь переходим к практической реализации», — заявил Зеленский.

По данным издания, стоимость транша оценивается в $90 млрд. Украинский лидер добавил, что его делегация посетит США в конце сентября или в начале октября для технических переговоров по закупкам оружия и отдельного соглашения о производстве беспилотников.

24 сентября украинское издание «Страна.ua» писало, что президент США в ходе встречи с Зеленским заявил о способности Киева достичь победы в конфликте с Москвой при помощи Евросоюза. При этом отмечалось, что о помощи со стороны Соединенных Штатов Трамп не сказал ни слова.

Ранее в США рассказали о плане Трампа в связи с «неминуемым поражением» Украины.