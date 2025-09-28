В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

На территории страны в 07:00 (мск) открылись более 2,2 тыс. избирательных участков, еще 301 работает за рубежом. В России работают лишь два выборных участка, в Приднестровье — 12.

Правом голоса обладают 3,2 млн гражданина республики, включая молодых людей, которые будут голосовать впервые.

За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте есть 101 депутатское место.

До этого военный эксперт Александр Степанов заявил, что НАТО в настоящее время формирует на территории Молдавии базы для контроля логистики грузов и перемещения воинских подразделений. Эксперт предположил, что целями являются Одесса, молдавский регион Буджак и Приднестровье.

В свою очередь военный эксперт Алексей Анпилогов прокомментировал сообщения о том, что НАТО планирует оккупировать Молдавию. По его мнению, Североатлантический альянс действительно может ввести в страну свои войска, понимая, что Приднестровье не обладает высоким военным потенциалом, а его мобилизационные возможности ограничены.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.