Санду заявила о готовности к альянсу только с проевропейскими партиями

Санду: правящая партия Молдавии готова к союзу только с проевропейскими силами

Правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) готова к созданию альянсов в будущем парламенте только с проевропейскими силами республики. Об этом заявила президент страны Майя Санду, ее слова передает ТАСС.

«Только люди, искренне верящие в европейские ценности, могут сформировать проевропейское большинство в следующем парламенте, и только так мы сможем двигаться вперед», — заявила Санду во время беседы с журналистами в избирательном участке.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы, которые могут повлиять на планы Санду на дальнейшее сближение с ЕС. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика, а в самой стране прошла череда задержаний оппозиционеров.

В частности, президент Молдавии обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы при помощи священников Русской православной церкви, а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Кроме того, Санду заявляла, что РФ якобы хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления молдавских властей находятся «за гранью здравого смысла». Она считает, что руководство республики не уверено, что сможет победить на парламентских выборах, поэтому использует обвинительную риторику в адрес России.

Ранее молдавская оппозиция пообещала наладить связи с Россией в случае победы на выборах.