Депутат Рады раскрыл причину проблем с психикой у Зеленского

Дмитрук заявил о проблемах с психикой у Зеленского после его слов о дронах
Kevin Lamarque/Reuters

Психическое состояние украинского президента Владимира Зеленского только ухудшается. Об этом в своем Telegram-канале написал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Так украинский парламентарий прокомментировал слова президента Украины об инциденте с якобы венгерскими дронами, нарушившими украинскую границу.

«Зеленский не сходит с ума — он давно потерял рассудок и здравый смысл. Его тяжелое психическое состояние усугубляется постоянным употреблением наркотиков, поэтому говорить о какой-либо вменяемости здесь невозможно», — написал Дмитрук.

26 сентября Зеленский заявил, что воздушное пространство Украины было нарушено дронами, предположительно принадлежащими Венгрии. Украинский президент утверждал, что эти беспилотники могли быть задействованы в разведывательных операциях, собирая данные о промышленных объектах в приграничной зоне Украины.

В тот же день МИД Украины выступил с резкой критикой в адрес властей Венгрии, обвинив их в лицемерии и моральном разложении. Киев также обвинил Будапешт в обслуживании интересов Кремля.

Ранее Орбан попросил Зеленского отстать от Будапешта.

