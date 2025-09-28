На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась об отключении микрофона Бербок на словах о России

Захарова: ООН нужно разобраться в отключении микрофона Бербок на словах о России
Evgenia Novozhenina/Reuters

Секретариату Организации Объединенных Наций (ООН) нужно разобраться, почему был выключен микрофон у председателя Генассамблеи ООН Анналены Бербок в момент представления российской делегации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«У Бербок либо выключили микрофон на словах «Российская Федерация», либо она сама. Неплохо было бы Секретариату ООН разобраться, что у них происходит на Генассамблее под председательством упомянутой», — написала дипломат.

Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 июня. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

10 сентября газета Junge Welt сообщила, что Бербок, вступившая в должность председателя Генеральной Ассамблеи ООН, олицетворяет высокомерие и двойные стандарты западных стран. Авторы материала подчеркнули, что экс-глава МИД Германии «разжигала войны в Газе и на Украине».

Ранее в МИД России назвали Бербок антисимволом юбилейной сессии Генассамблеи ООН.

