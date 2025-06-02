ТАСС: голосование по кандидатуре Бербок на пост председателя ГА ООН запросила РФ

Голосование по кандидатуре экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН запросила Россия. Об этом пишет ТАСС.

«Голосование запросила Российская Федерация», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Бербок была единственным кандидатом на эту должность. Она получила голоса 167 стран. Предполагалось, что избрание на должность будет проведено путем аккламации, однако было проведено тайное голосование.

2 июня стало известно, что Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Общественность узнала о планах немецкого правительства выдвинуть Бербок в качестве претендента на пост председателя ГА ООН на 2025–2026 годы в марте.

6 мая глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил уверенность, что Анналена Бербок хочет стать председателем Генассамблеи ООН только для того, чтобы «увенчать свою карьеру» данной должностью.

Ранее в Германии рассказали, чем Бербок хочет «увенчать свою карьеру».