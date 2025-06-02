Генассамблея ООН проголосовала за назначение Бербок председателем 80-й сессии

Бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Общественность узнала о планах немецкого правительства выдвинуть Бербок в качестве претендента на пост председателя ГА ООН на 2025–2026 годы в марте.

6 мая глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил уверенность, что Анналена Бербок хочет стать председателем Генассамблеи ООН только для того, чтобы «увенчать свою карьеру» данной должностью. При этом он подчеркнул, что в реальности этот пост не предполагает особых задач.

Позже ситуацию прокомментировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Российский дипломат назвал выдвижение экс-главы МИД Германии на пост председателя ГА ООН «плевком» в адрес всемирной организации. Он добавил, что у Москвы есть все основания сомневаться в способности немецкого политика действовать в интересах продвижения мира и диалога.

Ранее журналисты предупредили, что Германия рискует лишиться шанса на избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2026 году.