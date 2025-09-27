На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько Лавров провел встреч на полях ГА ООН

Захарова: Лавров за три дня провел более 35 встреч на полях ГА ООН
Kevin Lamarque/Reuters

Возглавляющий российскую делегацию глава иностранных дел РФ Сергей Лавров за трое суток участия в неделе высокого уровня в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций провел около 40 встреч. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что сегодняшний день является кульминационным, так как ожидается выступление главы МИД России на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН и его последующая пресс-конференция об итогах и нюансах работы на юбилейной сессии.

«Более 35 встреч и мероприятий за трое суток!» — написала Захарова.

27 сентября Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой укрепление взаимодействия в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, БРИКС и «Большой двадцатке» (G20).

Утром 24 сентября Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк, где примет участие в юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН.

На полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ также встретился с премьер-министром Судана Камалем Идрисом и министром иностранных дел Бурунди Эдуардом Бизиманой.

Ранее Лавров и глава МИД Венгрии обсудили ситуацию вокруг Украины.

