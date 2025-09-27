Россия рассчитывает на консенсус по Украине в декларации G20

Шерпа Лукаш: Россия надеется на консенсус по Украине в декларации G20

Россия надеется, что отражение конфликта на Украине в декларации G20 в ЮАР будет сбалансированным. Об этом в интервью РИА Новости заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

«Мы надеемся, что в этом году удастся выйти на консенсусное решение, которое будет устраивать все страны, включая Россию», — сказала она на полях Генассамблеи ООН.

Также Лукаш сообщила, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в ЮАР в ноябре 2025 года.

6 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что саммит «Большой двадцатки-2026» впервые за 20 лет пройдет в США. Он отмечал, что был бы рад участию Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в мероприятии.

G20 была создана в декабре 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств. В организацию входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония) и два союза — Европейский и Африканский. Группа не имеет постоянного членства и работает на основе приглашений.

Ранее Трамп отказался от участия в саммите G20 в ЮАР.