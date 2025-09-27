США отложили введение санкции против российско-сербской NIS

США отложили введение санкции против NIS до 8-9 октября

США отложили введение санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

«После разговора с президентом [Сербии] Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября», — говорится в сообщении.

2 сентября Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что NIS в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

