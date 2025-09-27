На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США отложили введение санкции против российско-сербской NIS

США отложили введение санкции против NIS до 8-9 октября
Darko Vojinovic/AP

США отложили введение санкции против российско-сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщило «Радио и телевидение Сербии» (РТС).

«После разговора с президентом [Сербии] Александром Вучичем США перенесли начало применения санкций NIS на еще восемь дней, то есть до 8-9 октября», — говорится в сообщении.

2 сентября Вучич после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о достижении договоренности совместно решать вопрос, касающийся введения санкций против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

27 августа министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович рассказала, что NIS в шестой раз получила отсрочку санкций от министерства финансов США. Американское ведомство отложило введение рестрикций до 26 сентября. Срок предыдущей отсрочки истек 27 августа.

Ранее страны Запада обсудили новые санкции против России.

