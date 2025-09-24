Страны Запада обсудили новые санкции против России

Главы МИД стран G7 обсудили новые санкции против РФ и меры против ее союзников

Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) обсудили вопрос о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе говорится, что представители стран G7 подчеркнули приверженность совместной работе «по достижению прочного мира и созданию сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины», продолжая координировать с США действия по предоставлению республике гарантий безопасности.

Кроме того, дипломаты обсудили вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, включая принятие мер против третьих стран, и поприветствовали продолжающиеся дискуссии министров финансов стран G7 о дальнейшем использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Ранее Дмитрий Медведев призвал США снять все санкции с России.