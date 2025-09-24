На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Страны Запада обсудили новые санкции против России

Главы МИД стран G7 обсудили новые санкции против РФ и меры против ее союзников
true
true
true
close
Shutterstock

Главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) обсудили вопрос о введении новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам их встречи на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В документе говорится, что представители стран G7 подчеркнули приверженность совместной работе «по достижению прочного мира и созданию сильной, независимой, суверенной и процветающей Украины», продолжая координировать с США действия по предоставлению республике гарантий безопасности.

Кроме того, дипломаты обсудили вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, включая принятие мер против третьих стран, и поприветствовали продолжающиеся дискуссии министров финансов стран G7 о дальнейшем использовании замороженных активов РФ для поддержки Украины.

Ранее Дмитрий Медведев призвал США снять все санкции с России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами