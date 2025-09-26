На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта в Газе, «похоже, достигнута»

Трамп сообщил о скорой сделке по Газе
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Сделка по урегулированию конфликта в секторе Газа, «похоже, достигнута», заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Сделка по Газе, похоже, достигнута. Мы близки к сделке по Газе... Я думаю, что в рамках этой сделки мы вернем заложников, завершим войну», — сказал глава Белого дома.

Незадолго до этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) потребовал от палестинского движения ХАМАС немедленно сложить оружие и освободить заложников в обмен на прекращение войны в секторе Газа.

По словам политика, трансляция его обращения ведется не только через громкоговорители на границе Израиля с анклавом, но и напрямую поступает на мобильные телефоны лидерам ХАМАС.

22 сентября стало известно, что палестинское движение подготовило письмо Дональду Трампу с просьбой гарантировать 60-дневное прекращение огня в обмен на освобождение половины заложников.

Ранее президент США пригрозил ХАМАС «большими проблемами».

Все новости на тему:
Война в Газе
