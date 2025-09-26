На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что россияне понимают происходящее сейчас в стране

Путин заявил, что россияне понимают, что страна проживает исторический момент
Россияне понимают, через какой ответственный исторический момент проходит РФ, граждане поддерживают руководство страны, однако и власти обязаны улучшать условия жизни россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами регионов, передает ТАСС.

Президент страны призвал глав регионов не руководствоваться лишь вопросами глобального характера.

«Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас поддержали в ходе избирательных кампаний. Нужно решать те задачи, которые стоят перед регионами — в конкретном населенном пункте, в конкретном субъекте», — сказал он.

26 сентября глава российского государства в режиме видеоконференции встретился с избранными главами субъектов РФ.

В Единый день голосования избиратели на выборах поддержали действующих глав регионов и назначенных президентом временно исполняющих обязанности. Так, губернатором Курской области был избран Александр Хинштейн, Коми — Ростислав Гольдштейн, Новгородской области — Александр Дронов, Оренбургской области — Евгений Солнцев, Ростовской области — Юрий Слюсарь, ЕАО — Мария Костюк, Свердловской области — Денис Паслер, Тамбовской области — Евгений Первышов. Всего были избраны главы в 21 субъекте федерации.

Ранее Путин провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга.

