Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле завершилась, она длилась 5 часов 22 минуты. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле днем 26 сентября. Главы государств планировали обсудить вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, ожидалось, что президенты затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.