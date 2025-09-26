На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД назвали паранойю главной визитной карточкой правительства Украины

МИД: планы проведения «культурного Рамштайна» находятся за гранью добра и зла
Александр Кряжев/РИА Новости

Планы Киева провести встречу в формате «культурного Рамштайна» с целью поиска финансирования борьбы с русской культурой находятся за гранью добра и зла. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, комментарий опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что правительство украинского президента Владимира Зеленского воспринимает сферу культуры как отдельное «поле боя» с Россией.

По словам Захаровой, амбициозные планы Зеленского на борьбу с российской культурой могут потребовать дополнительных финансовых средств и кадров. Представитель МИД РФ обратила внимание, что вновь назначенная в июле министр культуры Татьяна Бережная настроена привлечь внешние ресурсы на развитие курируемой сферы.

«В этих целях задумала даже провести встречу в формате «культурного Рамштайна». Киев вновь собирается клянчить у своих спонсоров денег, но теперь на то, что истребить и победить невозможно», — отметила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ подчеркнула, что происходящее является паранойей — визитной карточкой нынешнего правительства Украины.

12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур призвал противодействовать попыткам отменить ту или иную культуру и продвигать принципы справедливости и равенства в отношениях между народами.

Ранее в Кремле заявили о плюсах от ухода HBO и Netflix.

