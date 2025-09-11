В Кремле заявили о плюсах от ухода HBO и Netflix

Уход стриминговых гигантов HBO и Netflix с российского рынка создал благоприятную почву для конкуренции между отечественными талантами в сфере создания контента. Такое мнение выразил Сергей Новиков, возглавляющий управление президента РФ по общественным проектам, в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, пишет ТАСС.

«Если мы до санкционного режима конкурировали с HBO, с Netflix, сейчас этот рынок во многом у нас очищен и, соответственно, талантливые россияне с талантливыми россиянами конкурируют. В этом смысле, стало, может быть, в чем-то попроще», — сказал Новиков на панельной дискуссии «Инновации. Культура. Молодежь».

Он также подчеркнул возросший спрос на талантливую молодежь, которую после участия в различных конкурсах и проектах, направленных на поиск одаренных деятелей культуры, приглашают на работу в различные компании.

В марте 2022 года американский медиахолдинг WarnerMedia, владеющий Warner Bros., CNN, HBO и HBO Max, заявил о приостановке лицензирования нового контента на территории России в связи с событиями на Украине. В том же году Netflix прекратил свою деятельность в России.

Ранее россиянам объяснили, чем опасен «запойный» просмотр сериалов.