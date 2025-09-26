В МАГАТЭ оценили ситуацию с ядерной безопасностью в мире

Гросси: нужно избегать возможности ядерного инцидента в контексте Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что необходимо избегать возможность ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша обязанность — это постараться избежать ядерного инцидента, мы пытается принять необходимые меры, чтобы предотвратить это», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

Ранее в США перечислили 15 стран, способных нанести ядерный удар.