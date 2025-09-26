На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле расскажут о мероприятиях в честь трехлетия присоединения новых регионов

Песков пообещал рассказать о планах Путина на трехлетие присоединения ДНР и ЛНР
Михаил Метцель/РИА «Новости»

В Кремле позднее поделятся информацией о мероприятиях и планах президента РФ Владимира Путина на 30 сентября, в день трехлетия воссоединения четырех новых регионов с Россией. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все сообщим», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

В прошлом году Путин не принимал участия в мероприятиях, посвященных годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, но поздравил россиян с этой датой.

Он подчеркнул, что РФ шла к этому «через годы и непростые испытания», а жители Донбасса восемь лет жили в невыносимых условиях из-за обстрелов.

30 сентября 2022 года Путин подписал вместе с руководством четырех регионов договоры о вхождении их в состав России. До этого в этих регионах прошли референдумы.

Ранее Путин заявил, что РФ добьется права определять свой путь развития.

