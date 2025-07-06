Путин заявил, что РФ добьется права определять свой путь развития

Россия добьется права самостоятельно определять свой путь развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Все для Победы!», передает сайт Кремля.

Глава государства отметил, что «Все для Победы» является известным и понятным историческим призывом. Впервые он прозвучал в годы Великой Отечественной войны, подчеркнул президент.

«Он стал символом и нашего времени: борьбы за свободу и справедливость, безопасность родных рубежей, за право народов России самостоятельно определять свой путь развития. Мы этого добьемся», — сказал российский лидер.

6 июля Путин второй раз за неделю приехал в национальный центр «Россия», где посетил форум «Все для победы!». В ходе мероприятия глава государства планировал вручить премии за оказание помощи участникам спецоперации на Украине, их семьям, а также жителям приграничья, Донбасса и Новороссии и ознакомится с выставкой к трехлетию проекта «Все для победы!».

Ранее Путин подписал гитару для служащего на СВО директора школы.