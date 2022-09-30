Политика

Путин присоединяет к России новые территории

Путин проводит встречу с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Онлайн

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Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ

Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Кремль на церемонию подписания договоров о вхождении в состав РФ

Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»
Сегодня ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Теперь в Кремле должны подписать договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Церемония начнется в Георгиевском зале Кремля в 15.00. Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо специально ради этого прибыли в Москву. «Газета.Ru» следит за происходящим.
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15.17

❗️ Владимир Путин начал свое выступление.

15.08

15.01

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов поздравил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с завершением референдумов: «Вы так же, как когда-то в Севастополе, всенародно подтвердили свой выбор. Впереди нас ждет еще тяжелое избавление, но назад дороги нет, только вперед. Россия с вами».

14.55

За последние восемь лет стало ясно, что речь идет о большой программе «анти-Россия» — Шойгу

14.53

Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский тоже сегодня в Кремле. Он пришел с костылем и рассказал, что получил «производственную травму».

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14.51

«Столько моих друзей, сын погибли на пути к этому. Всё-таки добились мы признания РФ. Мы вернёмся в свою семью», — заявил командир батальона «Спарта» Артём Жога, который приехал сегодня в Кремль.

14.44

Песков также уточнил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос журналиста о том, что будет с неосвобожденной территорией, пресс-секретарь ответил: «Ее предстоит освободить».

14.40

14.36

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, на сегодняшней встрече ожидается также «объемное выступление» российского президента. В Кремле подчеркивают, что его формат будет отличным от послания президента Федеральному собранию (оно тоже состоится в ближайшее время, но не сегодня).

14.33

14.30

Добрый день! «Газета.Ru» начинает трансляцию с церемонии подписания договоров о присоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей к РФ. Она должна начаться в 15:00.

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