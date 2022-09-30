Путин присоединяет к России новые территории

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов поздравил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с завершением референдумов: «Вы так же, как когда-то в Севастополе, всенародно подтвердили свой выбор. Впереди нас ждет еще тяжелое избавление, но назад дороги нет, только вперед. Россия с вами».
Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский тоже сегодня в Кремле. Он пришел с костылем и рассказал, что получил «производственную травму».
«Столько моих друзей, сын погибли на пути к этому. Всё-таки добились мы признания РФ. Мы вернёмся в свою семью», — заявил командир батальона «Спарта» Артём Жога, который приехал сегодня в Кремль.
Песков также уточнил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года. На вопрос журналиста о том, что будет с неосвобожденной территорией, пресс-секретарь ответил: «Ее предстоит освободить».
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, на сегодняшней встрече ожидается также «объемное выступление» российского президента. В Кремле подчеркивают, что его формат будет отличным от послания президента Федеральному собранию (оно тоже состоится в ближайшее время, но не сегодня).