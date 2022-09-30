Путин присоединяет к России новые территории

14.36

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, на сегодняшней встрече ожидается также «объемное выступление» российского президента. В Кремле подчеркивают, что его формат будет отличным от послания президента Федеральному собранию (оно тоже состоится в ближайшее время, но не сегодня).