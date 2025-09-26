Уровень доверия Путину превысил 79%

В настоящее время президенту России Владимиру Путину доверяют 79,5% граждан РФ. Данные исследования опубликовал на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% респондентов (+0,1 п. п. за неделю)», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что деятельность российского лидера одобряют 76,3% россиян (+0,4 п. п.). К работе правительства положительно относятся 50% респондентов, а к деятельности лично премьер-министра Михаила Мишустина — 50,9%.

24 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вокруг фигуры Путина консолидировано подавляющее большинство населения России. Он уточнил, что это факт, который вряд ли кто-то может оспаривать.

