На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уровень доверия Путину превысил 79%

ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 79,5% россиян
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

В настоящее время президенту России Владимиру Путину доверяют 79,5% граждан РФ. Данные исследования опубликовал на своем сайте Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% респондентов (+0,1 п. п. за неделю)», — говорится в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что деятельность российского лидера одобряют 76,3% россиян (+0,4 п. п.). К работе правительства положительно относятся 50% респондентов, а к деятельности лично премьер-министра Михаила Мишустина — 50,9%.

24 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вокруг фигуры Путина консолидировано подавляющее большинство населения России. Он уточнил, что это факт, который вряд ли кто-то может оспаривать.

Ранее на Западе назвали главные преимущества Путина перед Зеленским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами