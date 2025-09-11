Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой своего народа, в то время как Владимир Зеленский лишь теряет ее. Такое мнение высказал депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» и генерал Роберто Ванначчи, чьи слова приводит L'Espresso.

«Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — заявил Ванначчи.

Политик отметил, что Владимир Путин обеспечил России резкий рост благосостояния и богатства, тем самым продемонстрировав свою компетентность. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не является суверенным главой государства, поскольку полностью зависит от ресурсов из третьих стран.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Арестович высмеял слова Зеленского о «побеждающей» Украине.