На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали главные преимущества Путина перед Зеленским

Генерал Ванначчи: Путин пользуется поддержкой народа, а Зеленский теряет ее
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой своего народа, в то время как Владимир Зеленский лишь теряет ее. Такое мнение высказал депутат Европарламента от итальянской партии «Лига» и генерал Роберто Ванначчи, чьи слова приводит L'Espresso.

«Путин пользуется поддержкой народа, которую Зеленский, похоже, теряет день ото дня. Если сравнивать политическую деятельность этих двух лидеров, я бы выбрал такого президента, как Путин», — заявил Ванначчи.

Политик отметил, что Владимир Путин обеспечил России резкий рост благосостояния и богатства, тем самым продемонстрировав свою компетентность. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский не является суверенным главой государства, поскольку полностью зависит от ресурсов из третьих стран.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что решение конфликта на Украине казалось «самым простым» для США, однако ситуация стала сложной «из-за взаимной вражды» на уровне глав государств – президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Арестович высмеял слова Зеленского о «побеждающей» Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами