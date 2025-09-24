На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о консолидации россиян вокруг президента

Песков: большинство россиян консолидировано вокруг Путина
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радио РБК заявил, что большая часть россиян консолидирована вокруг Владимира Путина.

«Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что это факт, который вряд ли кто-то может оспаривать.

19 сентября фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, которые показали, что президенту РФ доверяет большая часть населения. Исследование проводилось в период с 12 по 14 сентября. Респондентами стали 1,5 тыс. жителей страны.

В нем уточняется, что уровень доверия российскому лидеру не изменился с прошлой недели. При этом граждан, которые считают, что Путин хорошо выполняет свои обязанности, стало на один процентный пункт меньше.

Из отчета следует, что 55% участников исследования положительно оценили работу кабинета министров РФ. О том, что премьер-министр страны Михаил Мишустин хорошо справляется с работой, заявил 61% респондентов.

Ранее в Кремле рассказали, как успехи на фронте влияют на уровень доверия граждан к Путину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами