TikTok переходит под контроль США

Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль США
close
Reuters

Президент США Дональд Трамп утвердил сделку о переходе TikTok под контроль США. Указ Трампа под названием «Сохранение TikTok при защите национальной безопасности» размещен на сайте Белого дома.

«Приложение TikTok в Соединенных Штатах будет управляться недавно созданным совместным предприятием, базирующимся в Соединенных Штатах», — говорится в документе.

Согласно указу, теперь TikTok будет контролироваться представителями США и «больше не будет контролироваться каким-либо иностранным противником», поскольку прежнему владельцу социальной сети, компании ByteDance Ltd. и ее филиалам, теперь будет принадлежать менее 20% его акций.

«Новое совместное предприятие будет управляться новым советом директоров и подчиняться правилам, которые должным образом защищают данные американцев и нашу национальную безопасность», — подчеркнул Трамп.

В последние дни пребывания на посту президента США Джо Байден анонсировал блокировку китайской компании TikTok в США из-за отказа собственника компании продать ее американцу. Решение вступило в силу 19 января.

Сразу после возвращения в Белый дом 20 января 2025 года Трамп отменил это решение, прокомментировав его собственным роликом в TikTok. Таким образом, 19 января американцы провели без этой социальной сети около суток. Тем не менее Трамп продолжил политику Байдена в отношении сети, лишь дав ей отсрочку для поисков нового собственника. После переговоров с КНР Трамп продлил отсрочку блокировки соцсети до 16 декабря.

21 сентября Трамп сообщил, что в сделку по TikTok вошли второй самый богатый человек в мире, сооснователь Oracle Ларри Эллисон, а также глава Dell Майкл Делл и представители семьи Мердок.

Ранее выяснилось, что Белый дом получит многомиллиардный сбор от инвесторов TikTok.

