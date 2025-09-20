В Белом доме рассказали, когда может состояться подписание сделки по будущему TikTok в США

Белый дом: сделка по будущему TikTok в США может быть подписана в ближайшие дни

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что сделка по будущему TikTok в США будет подписана в ближайшие дни. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать», — добавила она.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) сообщила со ссылкой на источники, что администрация Трампа получит многомиллиардный сбор от инвесторов в рамках сделки по установлению контроля над операциями TikTok в США, которая станет последней в череде прибыльных правительственных сделок с частным сектором.

По данным журналистов, Белый дом получит деньги в качестве комиссии за согласование сделки и ведение переговоров. При этом 80% акций американского филиала TikTok достанутся консорциуму местных инвесторов, а китайская доля составит 20%.

16 сентября Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете соцсети на территории США.

Документ предписывает министерству юстиции не предпринимать никаких действий по блокировке приложения, а также не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство должно уведомить интернет-провайдеров, что за работу TikTok до 16 декабря не наступает никакой ответственности.

Ранее Трамп провел в Белом доме ужин с главами Apple, Google и других IT-компаний.