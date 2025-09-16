Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил до 16 декабря 2025 года отсрочку исполнения закона о запрете китайской соцсети TikTok на территории страны. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Указ предписывает министерству юстиции не предпринимать никаких действий по блокировке приложения, а также не накладывать штрафов до истечения нового срока. Ведомство должно уведомить интернет-провайдеров, что за работу соцсети до 16 декабря не наступает никакой ответственности.

16 сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли с Китаем сделки по социальной сети TikTok.

Несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты и Китай достигли предварительной договоренности относительно будущего платформы TikTok на территории страны. Рамочные условия сделки, согласованные на переговорах в Мадриде между американскими и китайскими чиновниками, теперь ожидают утверждения Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора 19 сентября.

В конце августа президент США заявил, что у его администрации есть список американских покупателей, которые хотят приобрести TikTok у китайской компании ByteDance. При этом, по словам Трампа, он пока не поднимал вопрос покупки соцсети с Си Цзиньпином.

Ранее глава минфина США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok.