Трамп заявил о достижении сделки по TikTok с Китаем

Соединенные Штаты Америки достигли с Китаем сделки по социальной сети TikTok. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед вылетом в Великобританию, передает РИА Новости.

«У нас есть сделка по TikTok. Я достиг соглашения с Китаем», — сказал глава Белого дома.

Подробности сделки Трамп не стал приводить.

Несколькими часами ранее агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты и Китай достигли предварительной договоренности относительно будущего платформы TikTok на территории страны. Рамочные условия сделки, согласованные на переговорах в Мадриде между американскими и китайскими чиновниками, теперь ожидают утверждения Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора 19 сентября.

В конце августа президент США заявил, что у его администрации есть список американских покупателей, которые хотят приобрести TikTok у китайской компании ByteDance. При этом, по словам Трампа, он пока не поднимал вопрос покупки соцсети с Си Цзиньпином.

Ранее глава минфина США рассказал о переговорах с Китаем по TikTok.