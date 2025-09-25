В Кремле началась встреча Путина с и.о. президента Мьянмы

Путин начал встречу с и.о. президента Мьянмы Аун Хлайном в Кремле

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с и.о. главы Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в переговорах участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Помимо этого, участие во встрече приняли заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, а также глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Несколькими часами ранее Путин встретился в Кремле с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Кроме главы государства, в переговорах с российской стороны принимали участие, в частности, вице-премьер Александр Новак, Орешкин, Песков, Ушаков и ряд других чиновников.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.