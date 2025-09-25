На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле началась встреча Путина с и.о. президента Мьянмы

Путин начал встречу с и.о. президента Мьянмы Аун Хлайном в Кремле
true
true
true

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с и.о. главы Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во встрече с российской стороны приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощник российского лидера Юрий Ушаков, представитель Кремля Дмитрий Песков. Также в переговорах участвуют министр финансов Антон Силуанов, глава Минэнерго Сергей Цивилев, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Помимо этого, участие во встрече приняли заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, замминистра экономического развития Владимир Ильичев, а также глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Несколькими часами ранее Путин встретился в Кремле с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом. Кроме главы государства, в переговорах с российской стороны принимали участие, в частности, вице-премьер Александр Новак, Орешкин, Песков, Ушаков и ряд других чиновников.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами