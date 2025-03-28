Путин обратился к премьер-министру Мьянмы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в административных областях Сагайн и Мандалай», — говорится в телеграмме.

Российский лидер подчеркнул, что в России разделяют скорбь дружественного народа Мьянмы. Путин обратился с просьбой передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате стихийного бедствия, а всем, кто пострадал в результате произошедшего, — пожелания скорейшего выздоровления.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее в Кремле оценили возможность оказания помощи Мьянме из-за землетрясения.