Ушаков допустил, что Трамп может «подыгрывать» лидерам других стран на встречах

Ушаков: Трамп может «подыгрывать» лидерам других стран на встречах

Американский лидер Дональд Трамп, иногда переходя к резким заявлениям в адрес РФ по итогам переговоров с иностранными лидерами, может таким образом «подыгрывать» своим собеседникам. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом он не согласился со словами, что такие заявления глава Белого дома делает постоянно.

«Ну, не постоянно, Да, на Генассамблее [ООН] беседует с различными лидерами. В какой-то степени, может, подыгрывает им, я не знаю. Но картина гораздо более сложная, я бы сказал», — отметил Ушаков.

Незадолго до этого Трамп в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме вновь выразил разочарование своим российским коллегой Владимиром Путиным.

21 сентября американский лидер заявил, что разочарован президентом РФ в свете отсутствия прогресса в переговорах и пообещал снижать цены на нефть, чтобы «автоматически» остановить российско-украинский конфликт.

