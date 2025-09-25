Трамп заявил, что для России «настало время» завершить конфликт на Украине

Трамп: для России настало время завершить конфликт на Украине

Для России настало время завершить украинский конфликт, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

С таким мнением американский лидер выступил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

23 сентября в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что российско-украинский конфликт едва ли закончится скоро.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

На этом фоне газета The New York Times назвала смену риторики Трампа по Украине свидетельством того, что американский лидер «умывает руки» и дистанцируется от решения кризиса.

Ранее Трамп ответил на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему Путину.