В США заявили, что Трамп «умывает руки» от конфликта на Украине

NYT: поведение Трампа показывает, что он умывает руки от конфликта на Украине

Изменение риторики президента США Дональда Трампа по Украине говорит о том, что американский лидер «умывает руки» и дистанцируется от решения кризиса. Об этом пишет газета The New York Times.

«Изменении позиции Трампа на саммите ООН в Нью-Йорке на этой неделе кроется более глубокое желание. Трамп, похоже, хочет умыть руки в украинском конфликте после того, как ему не удалось усадить президента Владимира Путина за стол переговоров», — говорится в сообщении издания.

Как говорится в материале, как и во многих политических заявлениях Трампа, трудно угадать его истинные убеждения и невозможно гарантировать, что он не изменит свою позицию.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.