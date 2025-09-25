Президент Боливии: Украина используется НАТО как плацдарм для наступления на РФ

Страны Североатлантического альянса используют Украину в качестве плацдарма для наступления на Россию. Такое мнение выразил президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора в ходе заседания Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Экспансия НАТО привела к затягиванию вооруженного конфликта, а Украина при этом используется в качестве плацдарма для наступления на Российскую Федерацию», — сказал боливийский лидер.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения Соединенных Штатов будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона. Рютте также заявил, что не уверен в том, что американский президент Дональд Трамп «изменил свое мнение» касательно ситуации на поле боя на Украине.

Незадолго до этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега обещал подумать над предоставлением Киеву вооружений, которые «заставят сесть за стол переговоров» лидера Российской Федерации Владимира Путина. Зеленский добавил, что Трамп поддерживает удары украинской армии по российской энергетике и военным заводам.

Ранее военный эксперт заявил, что у Украины нет шансов получить новейшее оружие НАТО.